Питомцы приюта для животных в Петрозаводске остались без еды

Жителей Петрозаводска просят помочь приюту, где не осталось продуктов для животных.

Региональная общественная организация помощи животным «Надежда» обращается к горожанам с просьбой. В приюте закончились продукты, кормить животных нечем.

«У меня нет сил больше писать посты с просьбами о помощи. Я понимаю, что я всех уже достала со своим отловом. Но никак им без вас. Никак не спастись без помощи людей. Я прошу за них. Прошу на жизнь…», - пишет руководитель группы в соцсети.

Общественники просят помочь приюту деньгами, машиной, временным, а лучше постоянным домом для животных.

«И берегите своих питомцев, не пускайте на самовыгул», - пишут в паблике группы помощи животным.

Как помочь питомцам, можно узнать здесь.