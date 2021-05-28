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Питомцы приюта для животных в Петрозаводске остались без еды

Новости. Общество
14:15, 29 Мая 2021
фото: группа помощи бездомным животным "Надежда"/vk.com/nadezhda.karelia

Жителей Петрозаводска просят помочь приюту, где не осталось продуктов для животных.

Региональная общественная организация помощи животным «Надежда» обращается к горожанам с просьбой. В приюте закончились продукты, кормить животных нечем.

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«У меня нет сил больше писать посты с просьбами о помощи. Я понимаю, что я всех уже достала со своим отловом. Но никак им без вас.  Никак не спастись без помощи людей. Я прошу за них. Прошу на жизнь…», - пишет руководитель группы в соцсети.

Общественники просят помочь приюту деньгами, машиной, временным, а лучше постоянным домом для животных.

«И берегите своих питомцев, не пускайте на самовыгул», - пишут в паблике группы помощи животным.

Как помочь питомцам, можно узнать здесь.

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