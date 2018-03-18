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Новости. Политика
13:51, 18 Марта 2018

Пивненко и Зубарев прокомментировали голосование на выборах Президента РФ

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Сенатор Игорь Зубарев и депутат Государственной думы Валентина Пивненко отметили, что сегодня граждане России выбирают будущее страны.

"Сегодня исторический день, начинается новый этап в развитии страны. Без преувеличения, очень во многих странах сегодня наблюдают за тем, как завершится голосование за национального лидера. От будущего Президента, от уровня его поддержки зависит дальнейшее развитие России и нашей Республики, благополучие ее жителей. Я очень рад, что петрозаводчане активно идут на избирательные участки. Это говорит о том, что людям небезразлично будущее России, Карелии. Жители республики понимают, что потратив полчаса на посещение избирательного участка, они демонстрируют настоящую гражданскую позицию", - сказал Игорь Зубарев.

По словам Валентины Пивненко, 18 марта - это очень ответственный день.

"Каждому гражданину России, и мне в том числе, предоставлено право выбрать своё будущее, выбрать президента, который будет крепко, умело, профессионально, с достоинством вести страну в хорошее будущее. Это день ответственный, хотелось бы, чтобы активнее наши избиратели приходили на участки и отдали голос за себя, за своих детей и внуков, за то, чтобы Россия была мирной, сильной, успешной страной", - пояснила Валентина Пивненко.

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