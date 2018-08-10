Пивненко призвала проверить деревянные памятники после пожара в церкви в Кондопоге

После уничтожения Успенской церкви XVIII века в Кондопоге необходимо срочно проверить, как соблюдаются противопожарные меры на всех памятниках деревянного зодчества, считает депутат Государственной Думы от региона Валентина Пивненко.

"Это огромная беда, потеря не только для Карелии, а утрата для всей России, потому что Успенская церковь была памятником общенационального значения. Причины возгорания сейчас расследуются, но очевидцы говорят, что деревянное здание вспыхнуло как свечка и сгорело за несколько минут", — рассказала "Парламентской газете" Пивненко.

Она обратила внимание на то, что сейчас в Карелии стоит необычная для этого времени сухая и жаркая погода, поэтому следить за противопожарной обстановкой надо было с удвоенной силой.

По мнению парламентария, правительственная комиссия должна обязательно поднимать вопрос о восстановлении памятника по существующим чертежам и обмерам.

"Но всё равно это будет новодел, убранство и росписи не вернуть, мы все это должны понимать. Что касается Кижей, то там очень строго соблюдается противопожарный режим. Думаю, что там такая ситуация, как в Кондопоге, невозможна. Мониторинг ведётся круглосуточно", — отметила депутат.

Как ранее сообщалось, утром 10 августа здание церкви полностью уничтожено огнем из-за пожара. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара. На месте работают криминалисты следственного комитета.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.