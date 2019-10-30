Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Депутаты Госдумы Валентина Пивненко раскритиковала международный пункт пропуска "Вяртсиля" в Карелии за антисанитарию, поведение персонала и состояние автодороги.

О своих впечатлениях она рассказала сегодня на заседании правительства республики.

"Позор который пережила в этом году…впервые за 15 лет на машине по личным делам я ехала в Финляндию. И меня остановили на пункте пропуска молодые люди из Карелии и задали мне вопрос: «Валентина Николаевна, вам не стыдно за Россию?». Даже речь не о Карелии шла, а о России… Когда мы заходим в наш этот, так называемый пункт пропуска, где жуткая санитария в определенных местах, где сидят злые женщины, которые не смотрят на людей...", - сказала Пивненко.

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