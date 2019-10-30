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Новости. Общество
16:30, 30 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

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Депутаты Госдумы Валентина Пивненко раскритиковала международный пункт пропуска "Вяртсиля" в Карелии за антисанитарию, поведение персонала и состояние автодороги.

О своих впечатлениях она рассказала сегодня на заседании правительства республики.

"Позор который пережила в этом году…впервые за 15 лет на машине по личным делам я ехала в Финляндию. И меня остановили на пункте пропуска молодые люди из Карелии и задали мне вопрос: «Валентина Николаевна, вам не стыдно за Россию?». Даже речь не о Карелии шла, а о России… Когда мы заходим в наш этот, так называемый пункт пропуска, где жуткая санитария в определенных местах, где сидят злые женщины, которые не смотрят на людей...", - сказала Пивненко.

Что еще не понравилось депутату, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

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Комментарии

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кир
2019-10-30 18:10:52
Везла на продажу запрещённое количество сыра. :)
тезка Высоцкого
2019-10-30 18:06:21
я в ноябрь промозглый
еду на моря
и сломал систему
люди я не зря
sergo
2019-10-30 17:52:50
Из всего этого я понял, что депутатша скоро закончить депутировать и начинает присматривать недвижимость за пределами сей страны.
User
2019-10-30 17:31:29
"По ее словам, «у нас должно быть лучше, чем на той стороне..."
По ее делам у нас еще долго не будет даже близко, как на той стороне. Однако, за свои деяния она позор что-то не переживает!
Неравнодушный
2019-10-30 17:13:53
Всем стыдно. Непонятно, кому не стыдно.
David
2019-10-30 16:54:25
Всегда так было. А очереди её не возмутили? И чё это ее в зарубежье потянуло ? За сырком поди?????
Изя
2019-10-30 16:44:28
И что же этого депутата за бугор то понесло , там же " враги " наши , Дикий Запад ?? Где же наш патриотизм потерялся ????????? Однако , все единоросы уже за границу рванули что ли .
Гость
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