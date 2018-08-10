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Новости. Общество
09:28, 10 Августа 2018

Пивненко усомнилась, что в 2019-ом бюджет Карелии будет профицитным

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Депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко считает, что профицитный бюджет-2019 в республике сформировать не удастся, хотя он прописан в прогнозах ведомства.

Депутат Валентина Пивненко на заседании правительства республики обратилась к министру финансов Карелии Елене Антошиной с просьбой пояснить основания для позитивного бюджетного сценария на следующий год. Согласно документам Минфина, в 2019 году у Карелии будет профицитный бюджет.

"Елена Александровна, скажите, пожалуйста, вы сами верите в то, что на 2019 год вы запланировали профицит бюджета на 760,3 млн рублей. Планировали профицит в бюджете, когда его рассматривали и на 2018 год, но не вышло",- сказала Валентина Пивненко.

"У нас такая ситуация в муниципалитетах. Что - все с профицитом будут иметь 2019 год? Что-то очень сомнительно!",- пояснила депутат.

Что ответила глава Минфина, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Orava
2018-08-10 10:17:45
Карелы давно усомнились в пивненко-забродившей
Справедливорос
2018-08-10 09:41:53
Народ же усомнился в целесообразности нахождения её в гос.думе , полный нуль для Карелии .
Rmj
2018-08-10 09:57:05
Справедливорос, вы зато дофига пользы приносите :)
Справедливорос
2018-08-10 10:01:42
Rmj, А ты не смотри по названию .
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