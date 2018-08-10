Пивненко усомнилась, что в 2019-ом бюджет Карелии будет профицитным

Депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко считает, что профицитный бюджет-2019 в республике сформировать не удастся, хотя он прописан в прогнозах ведомства.

Депутат Валентина Пивненко на заседании правительства республики обратилась к министру финансов Карелии Елене Антошиной с просьбой пояснить основания для позитивного бюджетного сценария на следующий год. Согласно документам Минфина, в 2019 году у Карелии будет профицитный бюджет.

"Елена Александровна, скажите, пожалуйста, вы сами верите в то, что на 2019 год вы запланировали профицит бюджета на 760,3 млн рублей. Планировали профицит в бюджете, когда его рассматривали и на 2018 год, но не вышло",- сказала Валентина Пивненко.

"У нас такая ситуация в муниципалитетах. Что - все с профицитом будут иметь 2019 год? Что-то очень сомнительно!",- пояснила депутат.

Что ответила глава Минфина, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".