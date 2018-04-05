Пиво в бутылках более 0,5 литра скоро запретят продавать

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предполагается введение запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре определенного объема.

С 1 января 2019 года будет запрещено продавать пиво в бутылках объемом более 1 литра, а с 1 января 2020 года — более 0,5 лита.

Согласно законопроекту, производство и продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1 литра и 0,5 литра допускается в целях экспорта.

Какие требования предъявляются к такой таре, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".