Пиво в бутылках более 0,5 литра скоро запретят продавать

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предполагается введение запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре определенного объема.
С 1 января 2019 года будет запрещено продавать пиво в бутылках объемом более 1 литра, а с 1 января 2020 года — более 0,5 лита.
Согласно законопроекту, производство и продажа алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1 литра и 0,5 литра допускается в целях экспорта.
Какие требования предъявляются к такой таре, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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