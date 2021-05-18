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Пьяная 17-летняя девушка побила полицейского в районе Карелии

Новости. Происшествия
08:05, 19 Мая 2021
фото: pixabay.com
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В Сортавальском районе 17-летней местной жительнице грозит 5 лет лишения свободы за нанесение побоев полицейскому, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в феврале юная жительница Сортавальского района была задержана полицейским в общественном месте за нарушение общественного порядка, так как была пьяна.

После задержания девушка повела себя агрессивно и сначала ударила полицейского, доставлявшего ее в отдел полиции, в служебном автомобиле, а затем в фойе дежурной части нанесла ему несколько ударов рукой.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Иосиф
2021-05-19 08:47:15
Есть видео как била? Может просто " в чем то отказала"?Полицейскому не стыдно, что его девушка побила, пьяная? Что за подготовка то в органах,если девки не трезвые их бьют?!?
Off
2021-05-19 08:43:49
Это ещё она бумажными стаканчиками не кидалась... Беда была бы..
Гость
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