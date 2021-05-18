Пьяная 17-летняя девушка побила полицейского в районе Карелии

В Сортавальском районе 17-летней местной жительнице грозит 5 лет лишения свободы за нанесение побоев полицейскому, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в феврале юная жительница Сортавальского района была задержана полицейским в общественном месте за нарушение общественного порядка, так как была пьяна.

После задержания девушка повела себя агрессивно и сначала ударила полицейского, доставлявшего ее в отдел полиции, в служебном автомобиле, а затем в фойе дежурной части нанесла ему несколько ударов рукой.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.