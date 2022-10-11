Пьяная автоледи на иномарке попалась утром на трассе в Карелии

На трассе «Пряжа — Сортавала» автоинспекторы остановили 44-летнюю женщину, управлявшую автомобилем в пьяном состоянии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, утром 19 декабря инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Renault Logan нетрезвую автоледи — 44-летнюю жительницу Пряжинского района. Нарушительнице грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, ее дальнейшую судьбу решит суд.

Всего за минувшие выходные автоинспекторы остановили 12 нетрезвых водителей на дорогах Карелии.

В ГИБДД призывают водителей к трезвости за рулем и напоминают, что сообщить о пьяном водителе можно по телефону 102 или звонком на единый номер 112.