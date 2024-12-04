Пьяная автоледи устроила массовое ДТП перед ж/д переездом на трассе в Карелии, травмировав ребенка в одной из машин

Массовое ДТП произошло в Прионежском районе.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о том, к чему привело управление автомобилем в состоянии опьянения в одном из районов республики.



Состояние опьянения не позволяет водителю объективно оценивать дорожную ситуацию, своевременно реагировать на её изменение, правильно рассчитать расстояние до объекта, а также учесть множество других факторов — и это приводит к ДТП.



Так, 1 декабря около 16.35 на участке автодороги «Кола» рядом с поселком Шуя Прионежского района водитель автомобиля Toyota Avensis выбрала небезопасную дистанцию. В результате ее иномарка столкнулась с движущимся впереди автомобилем Hyundai под управлением 38-летнего водителя. После этого Hyundai по инерции врезался в стоявшую впереди легковую машину, водитель которой остановился наряду с другими автомобилистами перед железнодорожным переездом.

В автомобиле Hyundai, как рассказали инспекторы, на заднем сидении находилась 11-летняя пассажирка, которая получила травму. Она обратилась в лечебное учреждение за медицинской помощью.



А у водителя Toyota , 33-летней жительницы Беломорска, освидетельствование выявило состояние опьянения.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в дорожной полиции.