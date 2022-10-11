Пьяная езда привела жителя Карелии к ДТП, а потом на скамью подсудимых

В Калевальском районе мужчина осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

В суде установлено, что 37-летний житель Калевальского района 24 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Lada, выехал из деревни Войница в поселок Калевала и на дороге «Кола-Калевала-Лонка» столкнулся с автомобилем Niva, двигавшимся во встречном направлении.

Освидетельствование показало, что водитель Lada находится в состоянии алкогольного опьянения. Также было выявлено, что ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

В судебном заседании подсудимый признал вину.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил гражданину наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.