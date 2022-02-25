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Пьяная гулянка в районе Карелии завершилась уголовным делом и потерей средств связи

Новости. Происшествия
11:17, 26 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

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В Прионежском районе женщина пришла в гости, нагулялась и совершила преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Прионежскому району обратился местный житель 52 лет. Он сообщил, что после застолья, которое состоялось у него дома, пропал мобильный телефон. Кроме смартфона хозяина, исчез гаджет его 58-летней гостьи. Совокупный ущерб составил не менее 19 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна одна из участниц того вечера - 34-летняя жительница района.

По версии полиции, женщина, воспользовалась удобным моментом, взяла два чужих смартфона и ушла домой. В дальнейшем один из телефонов она сбыла, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды. Второй гаджет подозреваемая выдала полицейским. После проведения следственных мероприятий его вернут законному владельцу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурантка дала признательные показания. Расследование продолжается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-02-26 12:25:06
А, ну это еще ладно :)
А я то по заголовку заподозрил шо адроид централизованно задисейблили из пиндостана, граждане это прочухали и бухать не расхотелось :)
В самом деле: кой смысл в пьянке, если ни как не запостить селфи со своей мордой лица. лежащей в тазике оливье :) а лучше икры :) черной :)
Гость
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