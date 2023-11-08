Пьяная и юная костомукшанка обматерила родителей и бригаду скорой помощи

Несовершеннолетняя попросила прохожего купить ей коньяк, а после дома устроила скандал.
На последнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних власти Костомукши рассмотрели 16 материалов.
В частности, стало известно, что несовершеннолетняя жительница города горняков попросила неизвестного купить ей бутылку коньяка, которую она выпила в лесу.
После девушка устроила дома скандал, обматерила родных. Ей вызвали скорую, экипаж которой она также покрыла нецензурной бранью.
Несовершеннолетняя состоит на профилактическом учете, отметили в паблике властей Костомукши.
Всего на комиссии к административной ответственности привлекли шестерых родителей.
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