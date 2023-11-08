Пьяная и юная костомукшанка обматерила родителей и бригаду скорой помощи

Несовершеннолетняя попросила прохожего купить ей коньяк, а после дома устроила скандал.

На последнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних власти Костомукши рассмотрели 16 материалов.



В частности, стало известно, что несовершеннолетняя жительница города горняков попросила неизвестного купить ей бутылку коньяка, которую она выпила в лесу.



После девушка устроила дома скандал, обматерила родных. Ей вызвали скорую, экипаж которой она также покрыла нецензурной бранью.



Несовершеннолетняя состоит на профилактическом учете, отметили в паблике властей Костомукши.



Всего на комиссии к административной ответственности привлекли шестерых родителей.