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Пьяная компания в Карелии распила краденое спиртное прямо возле магазина

Новости. Происшествия
09:28, 20 Декабря 2022
фото: © Росгвардия РФ

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В Сортавале мужчины вынесли из магазина выпивку и употребили ее на улице, сообщили в Росгвардии Карелии.

В воскресенье, 18 декабря, сотрудники одного из сетевых магазинов Сортавалы вызвали стражей порядка. Патруль вневедомственной охраны прибыл на объект.

Работник торгового заведения сообщила, что на улице находятся нетрезвые мужчины, которые вынесли спиртное без оплаты.

Молодые люди вели себя агрессивно, матерились, при задержании оказали сопротивление. Нарушителей передали в полицию.

Этой же ночью за помощью обратились работники сортавальского кафе. Нетрезвый 26-летний мужчина оскорблял персонал и посетителей, ругался матом и провоцировал драку. Росгвардейцы доставили дебошира в полицию.

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