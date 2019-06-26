Пьяная пара в Карелии обокрала магазин

Женщина с мужчиной украли из магазина 3 бутылки спиртного, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратилась директор сетевого магазина. Она рассказала, что заметила в торговом зале подозрительных мужчину и женщину, которые по видимым признакам находились в состоянии алкогольного опьянения. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, она поняла, что посетители вынесли из торгового зала 3 бутылки спиртного. На момент обнаружения данного факта, пара скрылась.

Вскоре полицейские установили подозреваемых. В этом помощь правоохранителям оказал местный житель. Он рассказал, что к нему подошли двое односельчан и попросили присмотреть за спиртным, пока они вновь сходят в магазин.



После их ухода, мужчина увидел, что приехал наряд полиции и заподозрил неладное. Он подошел к стражам порядка и рассказал про случившееся.

В настоящий момент уголовное дело окончено производством и направлено в прокуратуру.