Пьяная жительница Карелии атаковала женщину-полицейского, сорвав с ее одежды видеорегистратор

В Беломорском районе суд наказал местную жительницу, в пьяном виде подравшуюся с представителем власти, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа Беломорский районный суд рассмотрел уголовное дело ранее несудимой местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей.

Выяснилось, что представительница полиции пыталась доставить пьяную беломорчанку в отделение. Однако подсудимой такая перспектива не понравилась, как и сама сотрудница правоохранительных органов. В результате пьяная женщина сначала сорвала с полицейской закрепленный видеорегистратор, а потом и вовсе пнула свою визави.

На заседании суда беломорчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Подсудимой был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты сроком на 10 месяцев по 2 тысячи рублей ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.