Пьяная жительница Петрозаводска сорвала работу кафе в центральной Карелии

Из-за пьяной петрозаводчанки в Медвежьегорске пришлось поднимать Росгвардию.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, минувшей ночью сигнал тревоги сработал в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Прибывшим росгвардейцам сотрудник безопасности рассказал. Что молодой человек пронес мимо кассы одежду и продукты. Нарушителем оказался житель Кондопожского района.

Еще раньше кнопкой тревоги воспользовались работники магазина в самой Кондопоге. Там мужчина пытался пронести мимо кассы два шампуня.

Кроме того, к росгвардейцам обратились за помощью в кафе Медвежьегорска. Одна из посетительниц напилась и стала мешать работе ресторана. Женщина была задержана и доставлена в полицию — выяснилось, что работу кафе сорвала 42-летняя петрозаводчанка.