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Пьянка в компании знакомых обернулась для жителя Карелии потерей транспорта

Новости. Криминал
09:50, 24 Ноября 2021
фото: © sun9-88.userapi.com

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На собственность 51-летнего жителя Медвежьегорска позарился его знакомый, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от 51-летнего горожанина. У него украли велосипед стоимостью 8 тысяч рублей.

Как выяснилось, в тот день мужчина выпивал в компании знакомых, велосипед находился при нем. В какой-то момент он потерял бдительность, а когда протрезвел, обнаружил, что двухколесный транспорт исчез.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 39-летний приятель потерпевшего, у которого ранее проблем с законом не возникало. Мужчина признался, что велосипед забрал домой, рассчитывая в дальнейшем им пользоваться. Двухколесный транспорт у воришки изъяли. Расследование уголовного дела продолжается, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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