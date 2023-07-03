Пьяного байкера, пытавшегося скрыться от ДПС Петрозаводска, ждет множество штрафов

В ГИБДД столицы Карелии рассказали подробности ночной погони за нетрезвым мотоциклистом на Suzuki.

Во вторник, 4 июля, около 03.00, водитель мотоцикла Suzuki не стал останавливаться после требований сотрудников ДПС и попытался скрыться.



Мотоциклист сумел проехать несколько сотен метров, после чего погоню остановил бордюрный камень на улице Чапаева.



На место дорожной аварии вызвали скорую помощь. Байкера ждут штрафы за нетрезвую езду (30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1.5 до 2 лет); за отказ остановиться ( штраф в размере от 500 до 800 рублей); за вождение без полиса ОСАГО (штраф 800 рублей).



Напомним, 4 июля, в 03.12, в районе дома № 34 по улице Чапаева водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего упал.



В результате 37-летний мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в БСМП.



Финал погони запечатлела одна из городских видеокамер.