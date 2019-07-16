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Новости. Происшествия
12:25, 16 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

Пьяного дебошира вывели из бара в Петрозаводске в наручниках

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Мужчина мешал работе бара на Первомайском проспекте, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшее воскресенье, 14 июля, около 9.00 сотрудники вневедомственной охраны выезжали в один из баров Петрозаводска, расположенного на пр. Первомайском. Причиной вызова стал 38-летний мужчина, который мешал работе заведения и его посетителям.

Работница бара рассказала прибывшим на место стражам правопорядка, что мужчина вёл себя агрессивно, провоцировал конфликты: размахивал руками и выражался нецензурной бранью.

На мужчину надели наручники.

Задержанный петрозаводчанин передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции для дальнейшего разбирательства.

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