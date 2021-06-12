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Пьяного гонщика на питбайке поймали ночью в Костомукше

Новости. Происшествия
08:48, 13 Июня 2021
фото: ГИБДД Карелии

Юный водитель не имел прав и ехал на мини-мотоцикле без госномеров, сообщили в ГИБДД Карелии.

На автодороге «Костомукша – «Карельский окатыш» 12 июня в 02:50 инспекторы ДПС остановили питбайк без государственных номеров. Как сообщили в ГИБДД Карелии, за рулём находился 18-летний водитель с признаками опьянения и без права управления транспортными средствами.

Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В отношении байкера составили административные материалы. Питбайк передан на штрафную стоянку. Водителя ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест от 10 до 15 суток. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир не дал автоинспекторам забрать автомобиль на спецстоянку в Петрозаводске.

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Комментарии

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Прямой товарищ
2021-06-13 09:39:05
Эти мотоциклисты задолбали своим рёвом ,по ночам, ими никто не занимается....
Гость
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