Пьяного кемлянина выгнали из железнодорожной мастерской только с помощью полиции

Житель северного райцентра заплатит штраф за нападение на стражей порядка.

Кемский городской суд рассмотрел материалы административного дела в отношении местного жителя. Нетрезвый мужчина пришел в мастерскую железнодорожников и отказывался уходить.



Работники вызвали полицию. Злоумышленник обматерил стражей порядка, хватал их за форменную одежду и не хотел идти в служебную машину.



В суде кемлянин свою вину признал полностью и пояснил, что повел себя так, потому что был пьян.



Суд назначил мужчине административный штраф в размере трех тысяч рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.