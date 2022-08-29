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Пьяного матерящегося мурманчанина высадили с поезда в Карелии

Новости. Происшествия
08:20, 30 Августа 2022
фото: © Алексей Фокин / 8plus1.ru

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Жителю Мурманской области, который выпил и устроил дебош в поезде, было отказано в дальнейшем проезде, сообщили в транспортной полиции Карелии.

Сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность пассажиров на станции Кемь, поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск–Санкт-Петербург» для пресечения правонарушения требуется наряд полиции.

В результате полицейскими выявлен 41-летний житель Мурманской области. В пути следования правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью и мешал отдыху остальных пассажиров. Мужчине отказано в дальнейшем проезде.

Аналогичное правонарушение пресечено на станции Петрозаводск в поезде сообщением «Анапа–Мурманск». В нем порядок нарушал  48-летний пассажир. На поведение нетрезвого жителя Ленинградской области поступили жалобы от пассажиров и поездной бригады.

Правонарушители привлечены к административной ответственности, а в отношении мурманчанина составлен еще и административный протокол за мелкое хулиганство.

Кроме этого, в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы и Северной столицы, выявлены жители Астраханской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Рязанской и Ярославской областей, а также Республики Башкортостан и Карелии, которые привлечены к административной ответственности за курение.

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