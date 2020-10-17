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Пьяных водителей продолжают ловить на дорогах в районах Карелии

Новости. Происшествия
08:40, 18 Октября 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем пьяных водителей в Пудоже и поселке Хийтола Лахденпохского района.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, инспекторы ДПС накануне отстранили от управления автомобилем 30-летнего нетрезвого водителя в Пудоже. 

Еще одного нарушителя - в поселке Хийтола Лахденпохского района. Водитель в состоянии опьянения управлял автомобилем ВАЗ-2106. Права на управление автотранспортом мужчина (местный житель 1979 года рождения) не имеет.

Нарушителям грозит административный арест до 15 суток, либо штраф 30 000 рублей.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефону 102 или 112.

Ранее сообщалось, что ГИБДД поблагодарила автомобилиста, остановившего в Петрозаводске пьяного водителя.

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