Пьяного водителя без прав задержали на дороге в Олонецком районе

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В минувшие дни на трассе в Олонецком районе сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина игнорировал запрещающие знаки и неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая опасную дорожную ситуацию, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В ходе разбирательства росгвардейцы установили, что водитель, ко всему прочему, не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством, а указанный автомобиль был позаимствован им у товарища, — отметили там.
Правонарушителя передали в руки прибывшим на место задержания дорожным полицейским.
Как рассказали в ГАИ Карелии, с начала 2025 года на дорогах республики произошло 76 аварий с участием нетрезвых водителей. В результате подобных ДТП 92 человека получили травмы разной степени тяжести, 16 — погибли.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска устранили от управления автомобилями 15 водителей — четверо из них находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, ещё 11 не имели прав.