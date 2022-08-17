Пьяного водителя достали из перевернувшегося УАЗика в поселке Карелии

ДТП с двумя пострадавшими произошло в поселке Кааламо Сортавальского района.

По предварительным данным, 23 августа около 7 часов утра на улице Лесной, 2 в поселке Кааламо 37-летний водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и оказался в кювете. Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате ДТП были травмированы водитель и его 29-летний пассажир.

Как выяснилось, водитель находился с признаками опьянения. Медосвидетельствование с помощью алкотестера показало 1,2 мг/л в выдыхаемом воздухе. Мужчина заверил, что выпил после ДТП.

Ранее сообщалось, водитель УАЗика устроил ДТП на «встречке» на трассе в Карелии.