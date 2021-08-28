Пьяного водителя поймали на федеральной трассе в Карелии

На федеральной трассе в Кондопожском районе Карелии инспекторы отстранили от управления автомобилем 43-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.

В воскресенье, 29 августа в Кондопожском районе на 479 км. федеральной автодороги "Кола" инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «Лада Приора» 43-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, инспекторы провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, показания прибора соответствовали 0,77 мг/л. В отношении нарушителя составлены административные материалы, мужчине грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, сегодня вечером в Петрозаводске пройдет рейд ГИБДД "Контроль трезвости" - будут организованы массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.