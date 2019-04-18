Пьяного водителя-рецидивиста приговорили к обязательным работам в Карелии

Житель Лахденпохского района неоднократно попадался на пьяном вождении, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2014 года мужчину поймали пьяным за рулем. Ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 3 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Несмотря на это, в феврале 2018 он вновь был остановлен сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде.

После возбуждения уголовного дела в сентябре водитель снова совершил аналогичное умышленное преступление.

Суд назначил ему наказание в виде 380 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.