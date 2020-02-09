Пьяного водителя с невнятной речью остановили на трассе в Карелии

Пьяного водителя задержали в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 8 февраля, около 20.00 автоинспекторы отстранили от управления водителя, имеющего характерные признаки опьянения: запах алкоголя, рассеянное внимание, невнятная речь, затруднения в подборе слов.

42-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении водителя составлен протокол. Водителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав от полутора до двух лет.

Ранее пьяный водитель не доехал в поселок Карелии.