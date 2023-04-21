Пьяного водителя в Петрозаводске заметили очевидцы и позвонили в ГИБДД

В отношении нарушителя составлен протокол. Водителя отстранили от управления, автомобиль перевезли на штрафстоянку.

Как рассказали автоинспекторы Петрозаводска, в дежурную группу поступило сообщение о водителе автомобиля Renault, поведение которого вызывало сомнения в его трезвости. Водителя заметили на улице Мелентьевой.

Дежурный незамедлительно направил сотрудников ДПС на поиск автомобиля. Дорожные полицейские остановили его на Шуйском шоссе в Петрозаводске.

Машиной управлял 50-летний мужчина с явными признаками опьянения, отметили сотрудники ГИБДД. Это подтвердил и алкотестер – прибор показал 1,46 мг/л. Как выяснилось, водитель лишен прав за аналогичное нарушение в 2022 году.

Еще одного пьяного водителя остановили на улице Гоголя. Там 32-летний мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Toyota. Теперь нарушителя ожидает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет, уточнили в Госавтоинспекции города.

Водителей отстранили от управления, автомобили перевезли на штрафстоянку. В отношении нарушителей были составлены протоколы.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напомнили, что сообщать о нетрезвых водителях можно по номерам телефонов дежурной группы: 715-900, 78-44-44.