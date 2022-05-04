Пьяную 52-летнюю женщину достали из-за руля в городе бумажников в Карелии

Нарушительнице грозит штраф и лишение водительских прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 12 мая, вечером в Кондопоге инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Geely 52-летнюю женщину с признаками опьянения. Ее состояние подтвердило освидетельствование с помощью алкотестера, прибор показал 1.51 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Нарушительнице грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Решение примет суд.

По информации ГИБДД, с начала мая на дорогах Карелии отстранено от управления автотранспортом более 80 водителей с признаками опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель устроил аварию с пострадавшими.