Пьяную женщину достали из-за руля на трассе в Карелии

В Пряжинском районе на трассе остановлен автомобиль, за рулем которого находилась женщина в алкогольном опьянении, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 24 сентября, в Пряжинском районе от управления автомобилем отстранена женщина 1976 года рождения с признаками опьянения. Результат освидетельствования показал 0.43 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Автоледи ждет решения суда. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на управление транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.