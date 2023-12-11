Пьяные любители игры в снежки разбудили целую улицу в Петрозаводске

Жители Древлянки в соцсети пожаловались на ночное буйство пьяной компании.
Как написал один из пользователей паблика «Моя Древлянка | Сообщество жителей», на улице Маршала Толбухина в 02.00 пьяная компания решила сыграть в снежки.
«Мало того, что пьяным галдежом разбудили весь дом, так еще и повредили чужой автомобиль и убежали, как дети. Взрослые мужики», — написал горожанин.
Напомним, ранее мы сообщили о том, что в Петрозаводске двое мужчин ограбили бар, держа за горло работницу заведения.
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