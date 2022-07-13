Пьяные мужчины устроили резню бензопилой и триммером на острове в Карелии

Газонокосильщики, выполняющие работы по благоустройству музея-заповедника «Кижи», устроили драку.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, вечером 25 июля к сотрудникам вневедомственной охраны, обеспечивающим охрану музея-заповедника «Кижи», с просьбой о помощи обратились жители острова. Между двумя нетрезвыми мужчинами, выполняющими работы по благоустройству музея, завязалась драка. Газонокосильщики решили выяснить с отношения, используя бензопилу и электрический триммер. В результате они покалечили друг друга на глазах жителей острова Кижи.

Полицейские вместе с росгрвадейцами разняли дерущихся. Нарушители были выдворены с острова и доставлены в Петрозаводск. От первой медицинской помощи мужчины отказались. Дебоширы поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны за оперативное вмешательство, которое помогло избежать более трагических последствий как для них самих, так и для очевидцев происшествия, рассказали в Управлениии.

Ранее сообщалось, внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии.