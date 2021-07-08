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Бомжи поселились у детского сада в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
14:06, 09 Июля 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»

Жительница Петрозаводска рассказала об опасном окружении одного из детских садов города.

Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото детского сада на улице Кутузова в Петрозаводске. По их словам, прямо возле дошкольного учреждения находятся руины старых домов и гаражей, а также постоянно переполненные мусорные баки.

«Это просто ужас! — пишет петрозаводчанка. — Со стороны детской площадки садика всё это видно, и дети каждый день на это смотрят и кидают иногда игрушки, которые по понятным причинам не достать».

Кроме того, по словам женщины, проблемой являются регулярно появляющиеся у детского сада пьяные люди, возможно, без постоянного места жительства.

«Каждое утро несколько человек в алкогольном состоянии и, возможно, без места жительства, прямо там, у садика, сидят или прогуливаются», — возмущена подписчица.

Напомним, ранее администрация Петрозаводска призвала владельцев ликвидировать гаражи и места обитания бомжей в одном из микрорайонов города.

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Комментарии

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наташка
2021-07-09 14:30:35
Это охранители краснокнижных лишайников :)
Гость
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