Пьяные птицы полегли на улицах города в Карелии, пугая местных жителей

В Костомукше горожанка увидела на земле тела свиристелей и задалась вопросом, что с ними происходит.

Жительница Костомукши разместила в местном паблике фото лежащих на земле птиц, испугавшись страшной картины.

«Что происходит с птицами? Сегодня увидела такой ужас! Их очень много и все мертвы», — написала девушка в группе «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша».

Читатели паблика подключились к беседе, успокоив автора фото и объяснив, что причиной ситуации явилась, вероятнее всего, не болезнь, а особенности питания пернатых. Свиристели — а девушка наткнулась именно на них — едят ягоды рябины, которые осенью периодически оказываются перебродившими, и в результате в буквальном смысле пьянеют и теряют возможность двигаться. Через некоторое время хмель проходит, и птицы приходят в себя.

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