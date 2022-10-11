Пьяные водители в Карелии с начала года убили 10 человек

Нетрезвые водители в Карелии в 2022 году стали виновниками 69 дорожных аварий, в которых 10 человек погибли и еще 90 получили травмы.

Об этом сообщили в ГИБДД республики.

В октябре и ноябре во время рейдов «Нетрезвый водитель» автоинспекторы задержали 60 пьяных нарушителей. Четверо из них ранее уже привлекались к ответственности за то, что сели за руль в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовное наказание.