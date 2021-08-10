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Пьяные водители в Карелии за 7 месяцев отправили на тот свет трех человек и 47 покалечили

Новости. Общество
10:26, 11 Августа 2021
фото: © ГИБДД Карелии

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Госавтоинспекция Карелии рассказала об авариях, пострадавших и погибших на дорогах республики за прошедшие 7 месяцев.

За 7 месяцев в Карелии зарегистрировано 289 дорожных происшествий, в которых погибли 42 участника движения и 370 получили травмы различной степени тяжести. Более трети от всего числа #ДТП произошли в июле – в 79 авариях погибли 9 человек и 96 получили ранения.

Наибольшее число происшествий, а также пострадавших и погибших в них людей, зафиксировано в Петрозаводске (в 80 ДТП 88 человек пострадали и 7 погибли).

Максимальное число погибших людей на количество ДТП зафиксировано в Муезерском районе, где произошли 4 дорожные аварии, в результате которых погибли 3 человека и 3 пострадали.

В Кондопожском районе каждое четвертое ДТП произошло со смертельным исходом – в 20 ДТП погибли 5 человек и 28 пострадали.

Нетрезвые водители совершили 37 ДТП (погибли 3 человека и 47 пострадали). Наибольшее число пострадавших по вине пьяных водителей зафиксировано в Пряжинском районе (в 5 ДТП пострадали 8 человек). ДТП с трагическими последствиями нетрезвые водители совершили в Пудожском, Кондопожском и Суоярвском районах.

В результате опасного обгона с выездом на встречную полосу в каждом третьем ДТП участники получили смертельные травмы. Так, на «встречке» в 18 ДТП погибли 6 человек и 30 были травмированы. В Костомукше в 2 ДТП на встречной полосе погибли 2 человека, 3 пострадали. Каждое второе ДТП со смертельным исходом произошло в Сегежском районе (в 2 авариях пострадали 4 человека, 1 погиб), Пряжинском районе (в 2 авариях пострадали 5 человек и 1 погиб), в Лоухском районе (в 4 авариях пострадали 5 человек и 2 погибли).

Дети стали участниками 49 ДТП, в результате которых 3 ребенка погибли и 48 были травмированы. Большинство детей получили травмы, находясь пассажирами автотранспорта (26 юных пассажиров). Наибольшее число ДТП с детьми-пассажирами произошло в Пряжинском районе (в 7 ДТП пострадали 7 детей). В числе трагических происшествий – столкновение транспортных средств в Медвежьегорском районе (погибли 2 ребенка-пассажира), а также наезд на ребенка-пешехода в Питкярантском районе (погиб 1 ребенок).

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