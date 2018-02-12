Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
15:30, 12 Февраля 2018

Пьяные жители Карелии ограбили пожилую женщину

По теме

В Петрозаводске рецидивист украл аккумулятор из автомотрисы
12.02.18 18:20
Житель Лахденпохьи попытался обокрасть камеры хранения в одном из местных магазинов
12.02.18 17:40
В Петрозаводске мошенники выманили 50 тысяч рублей у продавца гаража
12.02.18 17:20
Все новости
Загрузка...

В Суоярвском районе грабители напугали жертву ножом и отобрали 700 рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть полиции по Суоярвскому району 9 февраля поступило тревожное сообщение. В одном из поселков произошло нападение на пожилую жительницу.

Следственно-оперативная группа выяснила, что днем в дом к 73-летней женщине ворвались двое мужчин и, демонстрируя нож, потребовали ценности и деньги. Испугав жертву, они забрали два мобильных телефона и все, что было в кошельке у представительницы старшего поколения – 700 рублей. Вскоре были задержаны подозреваемые - двое местных жителей 36 и 28 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они были знакомы потерпевшей, так как ранее за плату помогали пожилой сельчанке в хозяйственных вопросах. В момент нападения они тоже были нетрезвыми.

В настоящее время оба ранее судимых фигуранта уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

По теме

В Петрозаводске рецидивист украл аккумулятор из автомотрисы
12.02.18 18:20
Житель Лахденпохьи попытался обокрасть камеры хранения в одном из местных магазинов
12.02.18 17:40
В Петрозаводске мошенники выманили 50 тысяч рублей у продавца гаража
12.02.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-12 18:07:38
Кишка тонка у депутатов принять закон поражении в правах ранее судимых. Вторая ходка должна быть последней. Пусть оставшуюся жизнь строят Город солнца без контактов с остальным миром.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
08.02.2018, 18:20
Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад

Аналитика

Сегодня 14:47
Политкухня
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами?
Раскрываем тайны карельских политических телеграмм-каналов.
Выборы в "прямом эфире"
Сегодня 14:34
Кто самый богатый кандидат? 2
Сегодня 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Против "Единой России", но за Путина 8
06.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:32
Личное мнение
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения?
Любопытные данные приходят из Госавтоинспекции.
Красота "под ключ" 2
Сегодня 10:37
Это очень грустно, господа 3
09.02.2018 13:12
Захарушка 9
07.02.2018 14:48
архив чтиво

Медиа

Ведущий Ефим Овчинников и гость программы председатель профсоюзаработников автотранспорта и дорожного хозяйства Карелии Сергей Соловьёв обсуждают изменения в маршрутах городского общественного транспорта в связи с ремонтом трёх мостов Петрозаводска
Сегодня 16:03
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»