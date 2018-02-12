Пьяные жители Карелии ограбили пожилую женщину

В Суоярвском районе грабители напугали жертву ножом и отобрали 700 рублей.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть полиции по Суоярвскому району 9 февраля поступило тревожное сообщение. В одном из поселков произошло нападение на пожилую жительницу.

Следственно-оперативная группа выяснила, что днем в дом к 73-летней женщине ворвались двое мужчин и, демонстрируя нож, потребовали ценности и деньги. Испугав жертву, они забрали два мобильных телефона и все, что было в кошельке у представительницы старшего поколения – 700 рублей. Вскоре были задержаны подозреваемые - двое местных жителей 36 и 28 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они были знакомы потерпевшей, так как ранее за плату помогали пожилой сельчанке в хозяйственных вопросах. В момент нападения они тоже были нетрезвыми.

В настоящее время оба ранее судимых фигуранта уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.