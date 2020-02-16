Пьяных автоледи поймали в городе горняков в Карелии

В минувшие выходные в Костомукше отстранены от управления автомобилями две пьяные нарушительницы, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Сегодня, 17 февраля, около 3 часов ночи сотрудники ГИБДД отстранили от управления 38-летнюю жительницу Костомукши. Автоледи, находясь в состоянии опьянения, управляла автомобилем "Форд Рейнджер". В ходе оформления нарушения инспекторы ДПС выяснили, что в ноябре 2019 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, за что понесла наказание в виде штрафа и лишения водительских прав.

Выяснялось, что владельцем автомобиля является 45-летний мужчина. В отношении него были составлены административные материалы, поскольку он позволил управлять своей машиной водителю без прав и подшофе.

Теперь женщина стала фигуранткой уголовного дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, в ночь с субботы на воскресенье в 1:50 автоинспекторы остановили в городе горняков пьяную автолюбительницу. Женщина находилась за рулем автомобиля "Мицубиши". 32-летней автоледи грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав.

Всего с начала года на территории Костомукшского городского округа было пресечено 9 нарушений водителями, находящимися в состоянии опьянения, уточнили в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее пьяный водитель был остановлен на подступах к аэропорту в Карелии.