Двух пьяных дебоширов сняли с поездов на станциях в Кеми и Медвежьегорске

Петрозаводчанина и жителя Мурманской области высадили раньше времени за нарушение правил поведения в общественных местах.
На железной дороге в Карелии произошли два инцидента, связанные с неподобающим поведением пассажиров, сообщили в пресс-службе Петрозаводского Линейного отдела МВД России на транспорте.
— Правоохранителям на станции Кемь поступило сообщение о том, что к прибывающему поезду сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург» для пресечения правонарушения требуется наряд полиции. В результате полицейскими выявлен 56-летний житель города Петрозаводска, который при следовании в пути появился в вагоне в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на замечания поездной бригады, — рассказали там.
Нарушителя привлекли к административной ответственности за «появление в общественном месте в состоянии опьянения» и отстранили от поездки.
Кроме того, на станции «Медвежья Гора» сотрудники МВД запретили 41-летнему жителю Мурманской области садиться в поезд сообщением «Мурманск — Москва» в связи с тем, что он, будучи нетрезвым, зашёл в вагон и начал оскорблять своих попутчиков. В отношении дебошира полицейские составили два протокола — о «мелком хулиганстве» и «появлении в общественном месте в состоянии опьянения».
Ранее мы писали, что на станциях в Кеми и Медвежьегорске полицейские сняли с поездов жителей Санкт-Петербурга и Архангельской области. Во время пути мужчины распивали спиртные напитки, ругались матом и приставали к другим пассажирам.