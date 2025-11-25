Пьяных и «бесправных» водителей отстранили от управления авто в Петрозаводске

Статистику грубых нарушений ПДД опубликовали в Госавтоинспекции по городу.
Во вторник, 25 ноября, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска устранили от управления восемь водителей, четыре из которых находились за рулём в нетрезвом виде, а ещё четыре не имели водительских удостоверений. Об этом сообщили в группе ведомства.
Остановленные автомобили дорожные полицейские переместили на специальную стоянку, а в отношении нарушителей составили административные материалы.
— За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3-х лет, — добавили в ГАИ.
Там также предупредили, что если гражданин, не имеющий права на управление автомобилем, сядет за руль, ему будет грозить штраф в размере от 5000 до 15000 рублей.
Ранее мы писали, что с начала 2025 года на дорогах Карелии произошло 628 ДТП, в результате которых 862 человека получили различные травмы, а 57 — погибли.