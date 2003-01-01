Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии

Транспортная полиция Карелии задержала нескольких пассажиров из Мурманской области за нарушение общественного порядка в поездах дальнего следования.

Инциденты произошли на станциях Сегежа и Кемь.

В Сегеже полицейские сняли с поезда «Мурманск — Москва» 40-летнего жителя города Мурмаши. Мужчина в пути следования распивал спиртные напитки, ругался матом и приставал к другим пассажирам.

Аналогичный случай произошел в Кеми, где из поезда «Москва — Мурманск» был удален 45-летний житель Апатитов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и оскорблял попутчиков.

Кроме того, в Петрозаводске 29-летнему жителю Ставропольского края отказали в посадке на поезд «Мурманск — Адлер» из-за алкогольного опьянения. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Жителям Мурманской области также грозит ответственность за мелкое хулиганство.

За курение в вагонах привлекли к ответственности жителей Мурманской и Тверской областей, а также Карелии.

Напомним, ранее сообщалось, что с сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию.