Пьяных водителей будут ловить на дорогах Карелии

В республике пройдет рейд «Контроль трезвости».

27 июня автоинспекторы проведут массовые проверки на карельских дорогах, направленные на выявление нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.

– Одно из самых серьезных правонарушений – это управление транспортом в состоянии опьянения. Такое нарушение ПДД ставит под угрозу жизни не только самого водителя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения, – отметили в ведомстве.

Жителям республики также напомнили про наказание за управление автомобилем в состоянии опьянении и отказ от медицинского освидетельствования – лишение водительского удостоверения на срок до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность.