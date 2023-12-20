Пьяных водителей будут ловить на дорогах Карелии в эти выходные

Госавтоинспекция Карелии проверит водителей на трезвость в ближайший уикенд.

В эту пятницу и в выходные дни, 22, 23 и 24 декабря, инспекторы ДПС республики выйдут на дороги с целью проверки автомобилистов на трезвость.

«В Карелии за 11 месяцев произошло 66 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 11 человек погибли, 76 — получили травмы», — говорится в сообщении дорожной полиции региона.



Госавтоинспекция напоминает, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы.



Материалы аудио- и видеозаписей могут потом использовать в суде как доказательства по делу об административном правонарушении.



Также ГИБДД просит жителей республики сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 102 и 112.