Пьяных водителей будут ловить в Петрозаводске

Инспекторы проведут рейды по проверке водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД Карелии.

В целях предупреждения ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, 3 ноября в Петрозаводске пройдет массовая проверка водителей.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.

Напомним, у пьяного водителя в Карелии 1 ноября забрали ГАЗель.