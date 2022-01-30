Пьяных водителей будут массово ловить в Петрозаводске

В понедельник, 31 января в Петрозаводске пройдет рейд "Контроль трезвости".

За 12 месяцев в Петрозаводске произошло 9 дорожно - транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы, сообщили в городской ГИБДД.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД в понедельник, 31 января в Петрозаводске пройдет рейд Госавтоинспекции "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.