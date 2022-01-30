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Пьяных водителей будут массово ловить в Петрозаводске

Новости. Общество
07:50, 31 Января 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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В понедельник, 31 января в Петрозаводске пройдет рейд "Контроль трезвости".

За 12 месяцев в Петрозаводске произошло 9 дорожно - транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы, сообщили в городской ГИБДД. 

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД в понедельник, 31 января в Петрозаводске пройдет рейд Госавтоинспекции "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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VladPTZ
2022-01-31 08:43:57
Понедельник, это наверно лучший день ловить нетрезвых водителей, они с пятницы затаились и решили напится в понедельник в начале рабочей недели. :)
Сокол Шоко
2022-01-31 08:36:14
Что то я в это не верю, Просто каждый день в Карелии примерно 5000 Человек , Не в трезвом виде за рулём, Я не говорю что ГИБДД, Не молодцы наоборот молодцы, Выполняют свою работу респект им и уважуха, Но по моему мнению поймают максимум 40% Водителей не в трезвом виде, От Сокола Шоко.
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