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Пьяных водителей ежедневно задерживают в Петрозаводске - в воскресенье снова будет охота

Новости. Общество
17:03, 05 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Инспекторы ГИБДД за 5 месяцев задержали на дорогах Петрозаводска около 300 пьяных водителей - в среднем, по 2 нарушителя в день.

Такую статистику Госавтоинспекция опубликовала в преддверии очередного рейда «Контроль трезвости», который пройдет в воскресенье.

Планируются массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. 

За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 дорожно — транспортных происшествия с участие нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы.

«В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.

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Комментарии

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dimchik19725
2021-06-05 18:05:23
Идёт охота на волков, идёт охота..:)
Гость
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