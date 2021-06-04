Пьяных водителей ежедневно задерживают в Петрозаводске - в воскресенье снова будет охота

Инспекторы ГИБДД за 5 месяцев задержали на дорогах Петрозаводска около 300 пьяных водителей - в среднем, по 2 нарушителя в день.

Такую статистику Госавтоинспекция опубликовала в преддверии очередного рейда «Контроль трезвости», который пройдет в воскресенье.

Планируются массовые проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.



За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 дорожно — транспортных происшествия с участие нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы.



«В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении.