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Пьяных водителей продолжают ловить на дорогах Карелии

Новости. Происшествия
16:54, 01 Августа 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Нетрезвых водителей отстранили от управления в районах Карелии.

В Сортавальском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение пьяным водителем - мужчина 1986 года рождения, управлял автомобилем ВАЗ-2109 в нетрезвом состоянии. Как сообщили в ГИБДД Карелии, его автомобиль помещен на специализированную стоянку, а сам нарушитель дожидается решения суда.

А в поселке Чална Пряжинского района водитель 1982 года рождения понесёт уголовную ответственность за повторное вождение автомобилем в пьяном виде.

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