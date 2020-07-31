Пьяных водителей продолжают ловить на дорогах Карелии

Нетрезвых водителей отстранили от управления в районах Карелии.

В Сортавальском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение пьяным водителем - мужчина 1986 года рождения, управлял автомобилем ВАЗ-2109 в нетрезвом состоянии. Как сообщили в ГИБДД Карелии, его автомобиль помещен на специализированную стоянку, а сам нарушитель дожидается решения суда.



А в поселке Чална Пряжинского района водитель 1982 года рождения понесёт уголовную ответственность за повторное вождение автомобилем в пьяном виде.