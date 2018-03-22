Пьяных водителей продолжат ловить в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия "Нетрезвый водитель", сообщили в ГИБДД города.

В Петрозаводске 22 и 24 марта пройдут профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

В ГИБДД привели статистику, что за 2 месяца сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления 118 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из них 11 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно.

"Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, -обращаются ко все сотрудники Госавтоинспекции, - сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД".

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.