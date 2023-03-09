Пьяных водителей в субботу на дорогах Петрозаводска будут ждать автоинспекторы

Массовые проверки на трезвость пройдут в столице Карелии 11 марта.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, для профилактики аварий на дорогах города 11 марта будут проводиться рейды по отстранению от управления пьяных водителей.

Согласно статистике, с начала года инспекторы ГИБДД отстранили от управления 110 пьяных водителей. За это же время было зарегистрировано 4 ДТП, произошедших по вине пьяных за рулем, в которых пострадали 5 человек.

О всех фактах управления авто пьяными водителями автоинспекторы просят незамедлительно сообщать в полицию по телефонам: 715-900, 78-44-44.